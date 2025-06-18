В Украине ликвидирован комбат 30-го мотострелкового полка армии РФ
- 18.06.2025, 18:03
ВСУ уничтожили оккупанта во время штурма командного пункта.
На Сумщине ликвидирован командир батальона 30-го мотострелкового полка армии РФ.
Об этом информирует канал 225-го Отдельного штурмового полка ВСУ.
В районе Андреевки штурмовая группа 1-го Штурмового Батальона «Чорний лебідь» 225-го Отдельного штурмового полка вышла на командный пункт батальона 30-го МСП армии РФ.
Внутри находился командир батальона — майор Андрей Ярцев. В ходе штурма он был ликвидирован.