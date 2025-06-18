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В Украине ликвидирован комбат 30-го мотострелкового полка армии РФ

  • 18.06.2025, 18:03
В Украине ликвидирован комбат 30-го мотострелкового полка армии РФ

ВСУ уничтожили оккупанта во время штурма командного пункта.

На Сумщине ликвидирован командир батальона 30-го мотострелкового полка армии РФ.

Об этом информирует канал 225-го Отдельного штурмового полка ВСУ.

В районе Андреевки штурмовая группа 1-го Штурмового Батальона «Чорний лебідь» 225-го Отдельного штурмового полка вышла на командный пункт батальона 30-го МСП армии РФ.

Внутри находился командир батальона — майор Андрей Ярцев. В ходе штурма он был ликвидирован.

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