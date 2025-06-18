Хоккеисты «Флориды» повредили Кубок Стэнли 2 18.06.2025, 18:05

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Главный трофей НХЛ треснул по краю чаши кубка.

Хоккеисты «Флорида Пантерз» повредили Кубок Стэнли во время празднования победы в финальной серии плей-офф НХЛ против «Эдмонтон Ойлерз».

Игроки повредили трофей еще до того, как он покинул лед. На фото видно трещину по краю чаши кубка.

Игроки регулярно наносят Кубку Стэнли различные повреждения. Например, в 2022 году форвард «Колорадо» Николас Об-Кубель поскользнулся и повредил основание перед тем, как «Эвеланш» собиралась сделать командное фото на льду. Это был первый случай, когда трофей был поврежден на льду сразу после вручения, отмечает Gino Hard.

«Флорида» второй год подряд стала обладателем Кубка Стэнли, победив в финальной серии «Эдмонтон Ойлерз» в шести матчах.

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