Бразильская пивоварня выиграла суд у дегустатора, ставшего алкоголиком 2 18.06.2025, 18:30

Мужчина утверждал, что стал алкоголиком из-за условий труда.

Крупнейшая пивоваренная компания Бразилии Ambev одержала победу в многолетнем судебном разбирательстве с бывшим сотрудником, который утверждал, что стал алкоголиком из-за условий труда, пишет The Drinks Business. Мужчина работал дегустатором на пивоварне в Сан-Паулу с 1975 года и был уволен в 1991-м.

В иске он утверждал, что за 16 лет работы ежедневно выпивал до семи пинт пива (около 4 л), из-за чего у него выработалась зависимость. По его подсчетам, за время службы он был «вынужден» выпить около 25 тыс. пинт пива, нагрузка возрастала в преддверии праздников и мероприятий, когда, по его словам, требовалось «подстегнуть продажи».

Однако суд посчитал требования необоснованными. Юристы Ambev заявили, что такие объемы потребления «физически невозможны» в условиях рабочей смены, напомнив, что профессиональная дегустация подразумевает лишь небольшие глотки напитка. Суд также отметил, что истец, несмотря на свои обвинения, продолжил карьеру в пивоваренной отрасли и после увольнения из Ambev.

Это был уже не первый иск бывшего дегустатора — предыдущие отклонялись судами низших инстанций. Финальное решение в пользу компании поставило точку в затянувшемся деле. Судьи указали на отсутствие убедительной связи между предполагаемым алкоголизмом истца и трудовыми обязанностями в компании.

В начале июня сообщалось, что во Франции возник судебный спор, но не вокруг персонала, а из-за имиджевых рисков для алкогольных брендов. Так, виноделы французского региона Бюже подали в суд на энергетическую компанию EDF, потребовав сменить название одноименной атомной электростанции. По их мнению, совпадение с защищенным географическим наименованием (AOC Bugey) вредит репутации местных вин. Виноделы напомнили, что после инцидента на АЭС «Трикастен» в 2008 году вина Coteaux du Tricastin также были вынуждены сменить имя, чтобы сохранить доверие потребителей.

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