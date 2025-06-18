Банкротится один из самых известных футбольных клубов Беларуси 4 18.06.2025, 18:46

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Что об этом известно.

Футбольному клубу «Шахтер» из Солигорска грозит банкротство. В отношении этой спортивной организации запустили процедуру экономической несостоятельности — у нее накопились долги, которые превышают 16 млн рублей. Об этом сообщается на сайте единого госреестра сведений о банкротствах.

Экономический суд Минской области 11 июня открыл конкурсное производство по футбольному клубу «Шахтер». С таким заявлением обратилось руководство спортивной организации, пишет «Зеркало».

Справка. Конкурсное производство — процедура экономической несостоятельности. Ее проводят для того, чтобы удовлетворить требования кредиторов, защитить права должника, а также кредиторов при санации (оздоровлении). Если невозможно провести санацию или отсутствуют для нее основания, то запускается ликвидационное производство должника.

В суде выяснилось, что общая задолженность футбольного клуба превышает 16,4 млн рублей. Причем по бóльшей сумме — почти на 14,7 млн рублей — уже прошел крайний срок для возврата. Основной долг клуба — почти 8,8 млн рублей — перед транспортной компанией «Калийспецтранс». Учредитель этой фирмы, по данным сервиса legat.by, — «Беларуськалий».

При этом стоимость активов футбольного клуба составляет без малого 6,3 млн рублей. То есть этой суммы не хватит, чтобы закрыть все долги.

В штате клуба, как озвучили в Экономическом суде Минской области, значится 20 человек, двое из них находятся в декретном отпуске.

«Шахтеру» назначали антикризисного управляющего, который до 25 сентября этого года среди прочего должен отчитаться, как идет конкурсное производство, а также представить план ликвидации клуба.

Как в последние годы складывается судьба солигорского «Шахтера»

«Шахтер» — один из самых известных и титулованных клубов Беларуси, в последние десятилетия постоянно боровшийся за чемпионство страны — и трижды его завоевывавший (в 2005, 2020 и 2021 годах). Еще шесть раз он становился серебряным призером и восемь раз занимал третье место. Команда трижды брала Кубок Беларуси и дважды — Суперкубок.

Еще относительно недавно — осенью 2022 года — «Шахтер» стал чемпионом Беларуси в третий раз подряд (и в четвертый в целом). Второе место занял минский «Энергетик-БГУ», третье — борисовский БАТЭ, опередивший по дополнительным показателям минское «Динамо». Пятую позицию тогда заняла «Ислочь». Но в мае 2023 года стало известно, что команду из Солигорска лишили золотых медалей чемпионата Беларуси — 2022, а «Энергетик-БГУ» — серебряных. При этом командам не позволили участвовать в еврокубках летом 2023-го и лишили очков.

В своем решении федерация футбола опиралась на сведения Следственного комитета о том, что «руководством „Шахтера“ были организованы договорные матчи, а также осуществлялось неправомерное финансовое стимулирование команд высшей лиги». В связи с резонансным делом силовики задерживали бывшего спортивного директора «горняков» Владимира Нидергауса, которого приговорили к штрафу в 5000 базовых величин (185 000 рублей), и экс-директора «Шахтера» Александра Марченко, с которого позже сняли обвинения.

А в мае 2024 года дисциплинарные меры на солигорский клуб наложил УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций). Причиной стала просроченная кредиторская задолженность. «Шахтер» оштрафовали на миллион евро и на год отстранили от еврокубков.

В феврале этого года о финансовой ситуации с «Шахтером» высказывался глава Беларусской федерации футбола Николай Шерстнев: «Решаются какие-то определенные вопросы будущего клуба. Есть проблемы, это не секрет, огромнейшая задолженность. Какие решения примет руководство? Да, они согласовывают сегодня с нами определенные варианты, мы их ищем».

В феврале также обсуждалось, будет ли команда выступать в нынешнем сезоне в Первой лиге. Однако в итоге этого клуба не оказалось в числе участников турнира. В марте стало известно, что городе калийщиков создали новую футбольную команду — «Солигорск», в которую попали некоторые игроки из «молодежки» «Шахтера» и другого местного клуба «Партизан» (последний прекратил существование).

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