«Сделано в Америке»: Смартфоны Трампа могут обойтись гораздо дороже, чем заявлено 18.06.2025, 19:30

Телефоны хотят производить в США.

Новый смартфон под брендом президента США Дональда Трампа, представленный его сыновьями, может стоить значительно дороже объявленных $499, если его действительно произведут в США, сообщают эксперты Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

«Телефон, действительно произведенный в США, сегодня обойдется значительно дороже — более $1000», говорит Тинглонг Дай, эксперт по цепочкам поставок и профессор Университета Джонса Хопкинса. Он отметил, что без использования азиатских производственных мощностей и больших объемов производства экономическая модель окажется нерентабельной.

Trump Organization объявила о запуске T1 Mobile — нового оператора связи с фирменным смартфоном T1. На сайте компании телефон позиционируется как «СДЕЛАН В США» и доступен для предзаказа за $499 с первоначальным взносом $100.

Сын президента США Эрик Трамп в интервью утверждал, что телефоны «в конечном итоге будут полностью произведены в США», а производство будет размещено в Алабаме, Калифорнии и Флориде. Однако эксперты сомневаются, что это возможно из-за значительно более высоких затрат на рабочую силу и сложной производственной инфраструктуры, которая сосредоточена в Азии.

Единственная компания, производящая смартфоны полностью в США — Purism, выпускающая Liberty Phone за $1999. Ее основатель отметил, что даже при этом используются импортные компоненты и консультации китайских специалистов.

Аналитики предупреждают, что для производства доступного по цене смартфона в США потребуется высокоавтоматизированное производство и большие вложения, что возможно только при крупных объемах продаж.

Экономист Сьюзан Хелпер считает, что массовое производство смартфонов в США может стать реальностью в ближайшие 5–10 лет с использованием современных технологий, таких как 3D-печать.

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