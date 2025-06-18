В Минске начали продавать мороженое-холодник 18.06.2025, 19:51

Такого вы точно не пробовали.

К лету белорусов решили накрыть просто нереальными новинками. И если 15 лет назад мы удивлялись чипсам со вкусом малосольных огурчиков, то теперь производители выходят на новые высоты.

Так, в одном из магазинов Минска журналист Blizko.by нашел мороженое-холодник. А если быть точным – «Сорбет «Холодник» с картофелем пай замороженный».

Употребить его можно и как классический суп, и как необычный десерт. Плюс к баночке идет небольшой контейнер с картофелем пай (хрустящей картофельной стружкой-соломкой).

В состав холодника входят кефир с жирностью в 2,5%, вода, свекла, огурец, сметана с жирностью в 22%, сухая основа для приготовления мороженого, лук, зелень, картофель свежий, сахар, укроп, черный перец.

Как указал на упаковке производитель, продукт не содержит ГМО, сделан на 100% из натуральных ингредиентов и экономит время для готовки.

Делают десерт-суп в агрогородке Михановичи Минского района. Правда, по адресу, указанному на упаковке, предприятий там нет. Может быть, крафт?

Обойдется такое необычное удовольствие в Br13.

Судя по отзывам попробовавших, холодник действительно неплох. Ощущается натуральность ингредиентов, также все нахваливают картофель пай.

Впрочем, необычность блюда заставила задуматься – купит ли кто-нибудь такой продукт, чтобы охладиться? Или это просто рекламная история?

Некоторые отметили непрезентабельный вид продукта, из-за чего аппетита и желания его попробовать он не вызывает.

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