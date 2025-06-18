закрыть
18 июня 2025, среда, 21:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Рябов, ты ответишь за такую погоду»

7
  • 18.06.2025, 20:16
  • 2,164
«Рябов, ты ответишь за такую погоду»
Дмитрий Рябов

Известный синоптик рассказал, какие претензии предъявляют ему белорусы.

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ признался, какие претензии предъявляют ему белорусы из-за плохой погоды.

Рябов рассказал, как составляет прогноз погоды для белорусов:

«Каждый день просматриваю сводки, численные модели и на основании этого анализирую, какая погода ожидает нас в ближайшее время, брать с собой зонт или нет, как одеваться».

Но порой, по словам телесиноптика, буквально каждый день ему доводится слышать и претензии земляков:

«Особенно, когда плохая погода, то виноват Рябов. Как бы: «Рябов, ты ответишь за такую погоду».

Впрочем, добавляет Дмитрий Рябов, все это звучит доброжелательно.

«Люди практически ежедневно меня узнают и просят рассказать, какая погода будет в ближайшее время, - говорит звезда ОНТ. - Например, весна. Всех волнует дачный вопрос, люди спрашивают, когда сажать или подождать еще немножко, когда прекратятся дожди, какое будет лето. Всех интересует погода. Дети уезжают в летние лагеря, и родители спрашивают, как одевать ребенка, будет ли там холодно. В таком плане, знаешь. Ближе к осени – вопросы автомобильные. Когда менять колеса? Зимой тоже свои вопросы».

Результат ответов на такие простые житейские вопросы – хорошее настроение собеседника. К слову, синоптик заметил, что его жизнь не отличается от жизни большинства белорусов – поездки в транспорте, походы в магазины и на рынки, выходные на даче.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новый поворот событий
Новый поворот событий Гарри Каспаров
Генеральная битва
Генеральная битва Зеэв Ханин
Свободное слово — это мощное оружие
Свободное слово — это мощное оружие Наталья Радина
За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип