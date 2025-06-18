Сбитая трактором корова столкнулась с велосипедисткой под Любанью

Сбитая трактором корова столкнулась с велосипедисткой под Любанью8
- 18.06.2025, 20:29
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Сельчанка получила травмы и была госпитализирована.
В Любанском районе сбитая трактором корова травмировала велосипедистку, сообщили в телеграм-канале «ГАИ Минщины».
ДТП произошло на дороге местного назначения Н-8881 направлением Селец - Старые Юрковичи - Новые Юрковичи на Любанщине. Во вторник, 17 июня, около 06.30 утра 53-летний тракторист на «МТЗ» в сцепке с полуприцепом сбил корову, которая шла по проезжей части дороги ему на встречу.
Сбитая корова упала на правую обочину, где столкнулась с 54-летней велосипедисткой, ехавшей по обочине. Сельчанка получила травмы и была госпитализирована. Животное скончалось.