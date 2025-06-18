CNN: США перебрасывают третий авианосец ближе к Израилю 18.06.2025, 20:45

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Авианосцы играют ключевую роль в демонстрации военной силы США.

На следующей неделе авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford США планируют переместить в восточную часть Средиземного моря ближе к Израилю.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника и еще двух информированных лиц.

Отмечается, что развертывание USS Ford в зоне европейского командования США запланированное еще с конца прошлого года приобретает особое значение на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Как сообщает CNN, параллельно еще один американский авианосец направляется на Ближний Восток. Он либо присоединится к USS Carl Vinson, либо заменит его.

Авианосцы играют ключевую роль в демонстрации военной силы США. Они способны оперативно реагировать на кризисные ситуации в любом регионе мира. Авианосцы несут десятки истребителей для ударных операций, могут перехватывать ракеты и беспилотники, а также сопровождаются боевыми судами для защиты от воздушных, наземных и подводных угроз, сказано в публикации.

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