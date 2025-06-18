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Том Круз получит «Оскар»

  • 18.06.2025, 20:49
Том Круз получит «Оскар»

За вклад в кинематограф.

Академия кинематографических искусств и наук, которая занимается отбором номинантов на премию «Оскар», решила вручить актеру Тому Крузу награду Governors Awards. Почетной статуэткой награждаются люди, которые внесли исключительный вклад в развитие киноискусства.

«Один из самых узнаваемых и кассовых актеров всех времен, Круз является ярым сторонником кинотеатрального опыта и помог индустрии пережить сложный период во время пандемии COVID-19», — сообщила президент академии Джанет Янг.

Вместе с ним статуэтки «Оскар» получат хореограф Дебби Аллен и художник-постановщик Уинн Томас. Актриса Долли Партон будет награждена гуманитарной премией имени Джина Хершолта за многолетнюю благотворительную деятельность в сфере грамотности и образования, сообщили в академии.

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