В центре Минска появилась статуя утки
- 18.06.2025, 21:23
Год назад минская утка прославилась в соцсетях.
Помните утку, которая высиживала свои яйца прямо в центре Минска? Так вот, ее история получила славное завершение.
Лапчатой установили статую из бронзы у головного офиса Сбер Банка. Причем сделали это в том самом месте, где утка высиживала свои яйца, пишет «Точка».
@linkaro У минской уточки вылупились копеечки. #Сбер #минск #минскаяутка #уткасбера #рубль #копейка #паркгорькогоминск #паркгорького ♬ Little Things - Adrián Berenguer
Идею арт-объекта подсказала сама природа. Год назад минская утка прославилась в соцсетях, выбрав для кладки клумбу напротив штаб-квартиры банка.
Сотрудники огородили территорию, поставили поилку и завалили фруктами. В банке даже придумали птице имя – Копейка, но в народе прижилось другое – СберУтка.
Из яиц вылупились шесть утят, которых мама повела к Свислочи. Трогательная история заботы о детях вдохновила Сбер Банк на создание уникального арт-объекта.
Концепцию выбирали во время открытого конкурса. Победителем стал Михаил Дмитрук, работающий инженером в газотранспортной компании. В своем проекте он обыграл храбрость и заботу.
Скульптура сделана в натуральную величину и с высокой точностью повторяет внешность той самой утки. Весит произведение искусства около 20 кг и прочно прикреплено к клумбе.