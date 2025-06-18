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В центре Минска появилась статуя утки

  • 18.06.2025, 21:23
В центре Минска появилась статуя утки

Год назад минская утка прославилась в соцсетях.

Помните утку, которая высиживала свои яйца прямо в центре Минска? Так вот, ее история получила славное завершение.

Лапчатой установили статую из бронзы у головного офиса Сбер Банка. Причем сделали это в том самом месте, где утка высиживала свои яйца, пишет «Точка».

@linkaro У минской уточки вылупились копеечки. #Сбер #минск #минскаяутка #уткасбера #рубль #копейка #паркгорькогоминск #паркгорького ♬ Little Things - Adrián Berenguer

Идею арт-объекта подсказала сама природа. Год назад минская утка прославилась в соцсетях, выбрав для кладки клумбу напротив штаб-квартиры банка.

Сотрудники огородили территорию, поставили поилку и завалили фруктами. В банке даже придумали птице имя – Копейка, но в народе прижилось другое – СберУтка.

Из яиц вылупились шесть утят, которых мама повела к Свислочи. Трогательная история заботы о детях вдохновила Сбер Банк на создание уникального арт-объекта.

Концепцию выбирали во время открытого конкурса. Победителем стал Михаил Дмитрук, работающий инженером в газотранспортной компании. В своем проекте он обыграл храбрость и заботу.

Скульптура сделана в натуральную величину и с высокой точностью повторяет внешность той самой утки. Весит произведение искусства около 20 кг и прочно прикреплено к клумбе.

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