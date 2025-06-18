Украинский воин с помощью беспилотника взял в плен оккупанта 18.06.2025, 21:38

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Во время боевого вылета командир экипажа FPV-дрона 414-й отдельной бригады «Птахи Мадяра» с псевдонимом «Пейн» с помощью беспилотника взял в плен очередного российского оккупанта.

Об этом информирует Генштаб ВСУ.

БпЛА сопроводил российского солдата прямо к украинским позициям, где он и был задержан.

«Наши защитники продолжают пополнять обменный фонд. Каждый пленный захватчик — это шанс освободить наших воинов из российского плена», - отметили в сообщении.

В Генштабе добавили, что командир расчета FPV-дрона «Пейн» - Герой Украины. Его экипаж уже вывел из строя более 500 вражеских артиллерийских стволов с помощью дронов.

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