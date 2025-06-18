закрыть
18 июня 2025, среда, 22:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Манчестер Сити» обыграл марокканский «Видад» на старте клубного чемпионата мира

1
  • 18.06.2025, 21:45
«Манчестер Сити» обыграл марокканский «Видад» на старте клубного чемпионата мира

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Футболисты «Манчестер Сити» обыграли марокканский «Видад» в матче первого тура группового турнира клубного чемпионата мира.

Встреча, которая прошла в Филадельфии, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Фил Фоден (вторая минута) и Жереми Доку (42-я).

На 88-й минуте красную карточку за грубый фол получил защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис.

В группе G также выступают «Ювентус» и «Аль-Айн» из ОАЭ, которые проведут очный матч в ночь на 19 июня.

Клубный чемпионат мира проходит в США с 15 июня по 13 июля, в нем впервые играют 32 команды. Общий призовой фонд турнира составляет $1 млрд, победитель турнира может заработать до $125 млн.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новый поворот событий
Новый поворот событий Гарри Каспаров
Генеральная битва
Генеральная битва Зеэв Ханин
Свободное слово — это мощное оружие
Свободное слово — это мощное оружие Наталья Радина
За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип