Иран начал новую атаку на Израиль
- 18.06.2025, 21:49
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Израильские военные уже приступили к перехвату ракет.
Вооруженные силы Ирана начали новую ракетную атаку на Израиль после того, как призвали жителей Хайфы срочно эвакуироваться. Об этом передает агентство IRNA.
«Иранские ракеты направились в сторону Израиля», — сообщается в материале.
Также Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала атаку Тегерана, а военные уже приступили к перехвату иранских ракет. Население страны призвали находиться в укрытии.