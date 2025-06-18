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Иран начал новую атаку на Израиль

  • 18.06.2025, 21:49
  • 3,302
Иран начал новую атаку на Израиль

Израильские военные уже приступили к перехвату ракет.

Вооруженные силы Ирана начали новую ракетную атаку на Израиль после того, как призвали жителей Хайфы срочно эвакуироваться. Об этом передает агентство IRNA.

«Иранские ракеты направились в сторону Израиля», — сообщается в материале.

Также Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала атаку Тегерана, а военные уже приступили к перехвату иранских ракет. Население страны призвали находиться в укрытии.

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