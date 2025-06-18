Иран начал новую атаку на Израиль 18.06.2025, 21:49

3,302

Израильские военные уже приступили к перехвату ракет.

Вооруженные силы Ирана начали новую ракетную атаку на Израиль после того, как призвали жителей Хайфы срочно эвакуироваться. Об этом передает агентство IRNA.

«Иранские ракеты направились в сторону Израиля», — сообщается в материале.

Также Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала атаку Тегерана, а военные уже приступили к перехвату иранских ракет. Население страны призвали находиться в укрытии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com