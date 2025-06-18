Тони Монтана поневоле: у белоруса нашли тонны наркотического вещества

Тони Монтана поневоле: у белоруса нашли тонны наркотического вещества2
- 18.06.2025, 22:01
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Фотофакт.
В деревне Сокольники Свислочского района Гродненской области милиция нашла огромные заросли дикого мака. Подробности сообщает областное УВД.
Местный житель плохо обработал свой участок, из-за чего на нем выросли красивые красные цветы. Однако красота была очень обманчивой. Цветок оказался диким маком, пишет «Точка».
На клумбу в полгектара обратили внимание сотрудники РОВД. После покоса участка было уничтожено 7,5 тонн дикорастущего мака.
Правоохранители по всей стране до 15 сентября проводят специальную компанию «Мак». Милиция будет бороться с дикими полями потенциально наркотических веществ – мака и конопли.
При обнаружении таких растений, а также выявлении любых фактов их незаконного оборота, необходимо сообщить в органы.
В милиции уточнили, что наказание грозит даже в том случае, если владелец не знал о нахождении на своем участке опасных растений.
За выявление незаконных насаждений владельцу участка грозит штраф до 20 базовых величин (840 рублей).
А вот уже возделывание таких растений с целью сбыта наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.
Чтобы быть уверенным в своей чистоте перед законом, нужно точно знать, как выглядят опасные растения.
Отличить пищевой мак от снотворного не составляет труда. У безопасного мака листья травянистые и покрыты волосками, а у наркотического они гладкие, сизого цвета.
Также отличаются и лепестки. У опийного мака они бледные, чаще сиреневые, но могут быть и другого оттенка. У декоративных сортов всегда яркие: желтые, красные и других цветов.
У конопли же есть главная примечательная черта – ее листья. Они имеют пальчатую форму и расходятся от стебля. На самих листьях можно увидеть зубчатые края и прожилки.