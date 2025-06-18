Трамп пожелал «удачи» отказавшемуся сдаваться аятолле Хаменеи 18.06.2025, 22:04

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Так президент США ответил на вопрос о том, что он хочет сказать главе Ирана.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал журналистам заявления верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который подчеркнул, что Тегеран не намерен капитулировать.

Президенту США задали вопрос, что он скажет Али Хаменеи, который не хочет сдаваться.

«Желаю ему удачи», – лаконично пояснил американский лидер (цитата по CNN).

Трамп также сообщил, что ежедневно общается с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Я сказал Нетаньяху: продолжай», – пояснил президент США.

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