В Финляндии запустили крупнейшую в мире песчаную батарею мощностью 100 МВт·ч
- 18.06.2025, 22:17
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Для чего она нужна.
В Финляндии официально введена в эксплуатацию крупнейшая в мире промышленная песчаная батарея мощностью 100 мегаватт-часов.
Новая система, построенная финским стартапом Polar Night Energy для компании Loviisan Lämpö, предназначена для хранения избыточной возобновляемой энергии и последующей подачи тепла в централизованную систему отопления небольшого города Порнайнен.
Песчаная батарея вырабатывает до 1 мегаватта тепловой энергии и наполнена 2000 тоннами измельченного талькового камня — побочного продукта финской промышленности. Установка высотой 13 метров и шириной 15 метров значительно превышает размер экспериментального прототипа 2022 года и способна покрывать почти месячный спрос на отопление летом и до недели зимой.
Система позволяет сократить выбросы углекислого газа на 160 тонн в год, что эквивалентно снижению выбросов от централизованного теплоснабжения Порнайнена почти на 70%. Переход на такое решение также снизит потребление древесной щепы на 60% и полностью исключит использование нефти.
Песчаная батарея не только аккумулирует тепло, но и помогает стабилизировать электросеть, оптимизируя работу на основе цен на электроэнергию и резервных рынков, управляемых сетевым оператором Fingrid. Разработка интегрирована в цифровую платформу Elisa, которая позволяет эффективно регулировать потребление и производство тепла.
В перспективе компания рассматривает возможность преобразования накопленного тепла обратно в электроэнергию и уже ведет переговоры о новых проектах в Финляндии и за рубежом. Песчаная батарея стала важной частью стратегии Порнайнена по достижению углеродной нейтральности к 2035 году и примером устойчивого энергетического решения нового поколения.