Наступление РФ на Константиновку: ВСУ отбили большой штурм
- 18.06.2025, 22:27
Украинские воины уничтожили 18 бронемашин оккупантов.
Силы обороны Украины 17 июня отбили штурм в направлении населенных пунктов Яблоновка и Александро-Калиново и уничтожили 18 бронемашин РФ.
«В период с 19:00 до 21:20 противник совершил масштабную наступательную операцию в несколько волн с различными интервалами, при поддержке 23 бронированных боевых машин (ББМ) и 13 мотоциклов.
К атаке было привлечено до 100 военнослужащих оккупационных войск. Огневое поражение велось из всего имеющегося вооружения, в результате чего техника активно уничтожалась, а пехота пыталась рассредоточиться при этом в близлежащих лесополосах», сообщает отдел коммуникаций ОТУ «Луганск».
Подразделения Сил обороны отбили атаку противника, уничтожили 18 единиц бронетехники и все 13 мотоциклов вместе с вражеским личным составом. Еще 5 ББМ получили повреждения различной степени.
В ОСУВ «Хортица» 16 июня сообщили, что армия РФ пытается взять Константиновку в Донецкой области в кольцо с трех направлений, там идут ожесточенные бои.