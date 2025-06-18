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Как украинские дроны-перехватчики охотятся на беспилотники РФ

  • 18.06.2025, 23:29
Как украинские дроны-перехватчики охотятся на беспилотники РФ

Видео Воздушных сил Украины.

Украинские воины уже используют дроны-перехватчики для уничтожения российских беспилотников. Силы обороны Украины делают на это большую ставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеорепортажи с позиций экипажа «Мольфар» 208-й зенитной ракетной бригады ВСУ.

Воздушные силы обнародовали видео с позиций воинов экипажа «Мольфар», которые охотятся на вражеские дроны Херсонско-Николаевском направлении.

Командир группы Антон отметил, что они работают и днем и ночью.

«На вооружении у нас два комплекса перехватчиков — одни скоростные, в основном по скоростным целям, комплекс «Интерцептор» и «Тарас-П» для менее скоростных и разведдронов, оба украинские, изготовленные в Украине из украинских компонентов», - подчеркнул он.

По словам командира, россияне уже пытаются прибегать к хитростям, чтобы обходить дроны-перехватчики.

В свою очередь пилот группы «Мольфар» Александр отметил, что по состоянию на сегодняшний день им удалось поразить восемь воздушных целей.

«Цели довольно разные - ZALA, Supercam, модифицированные Supercam и «Орланы». Бывают такие дни, что они летают и постоянно пытаются залететь на нашу территорию и ты 24 на 7 у планшетов у ноутбуков контролируешь ситуацию, летаешь, сбиваешь или хотя бы отгоняешь от нашей территории», - отметил он.

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