Армения готовит тотальный запрет на трансляцию шоу пропагандиста Соловьева 19.06.2025, 2:04

Ереван активно борется с пропагандой РФ.

Армянские власти планируют полностью запретить трансляцию программ российского пропагандиста Владимира Соловьева на территории страны. Соответствующее заявление сделал министр высокотехнологичной промышленности Мхитар Айрапетян во время заседания Национального собрания. Поводом стало очередное скандальное выступление кремлевского рупора, который в эфире своей передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Армении, ее демократических институтов и премьер-министра Никола Пашиняна, передает The Moscow Times.

Как пояснил Айрапетян, в Армении уже ограничили трансляцию передачи Соловьева на общественном мультиплексе, однако она по-прежнему доступна через кабельное телевидение и в интернете — именно эти пробелы планируется устранить ближайшими изменениями в законодательстве. «Мы подготовили поправки в Закон об аудиовизуальных СМИ, которые сделают обязательными требования к контенту и для кабельных вещателей», — заявил министр (цитата по News.am).

При этом Айрапетян особо отметил, что в интернет-пространстве пропагандистский контент, включая выступление Соловьева, распространяется в том числе армянами, проживающими за рубежом. «Для меня величайшая трагедия — это то, что наши соотечественники в России с восторгом делятся этими видео, сопровождая их одобрительными комментариями», — сказал он.

Истерика Соловьева в передаче от 17 июня стала реакцией на задержание в Армении российского миллиардера армянского происхождения Самвела Карапетяна, руководителя ГК «Ташир» и владельца сети ТРЦ «РИО». Карапетян, известный своей лояльностью Кремлю, был задержан по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Его арест произошел на фоне конфликта между премьер-министром Пашиняном и Армянской Апостольской церковью. Бизнесмен открыто выступил в поддержку духовенства, обвинив власти в «нападках на церковь и народ» и пригрозив «принять участие во всем этом, если не удастся политическим деятелям».

Карапетян имеет тесные связи с российскими силовыми структурами — в частности, с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым. После ареста миллиардера Россия пригрозила ввести запрет на импорт цветов из Армении, ссылаясь на якобы нарушения фитосанитарных требований.

Кроме того, как ранее выяснил The Insider, против Пашиняна была развернута кампания прокремлевской сети ботов «Матрёшка». Эти аккаунты массово распространяют фальшивые материалы, оформленные как публикации уважаемых СМИ — Euronews, France 24 и других. В них содержатся ложные обвинения в адрес Пашиняна: от сокрытия информации о геноциде до злоупотребления транквилизаторами. Активизация этой дезинформационной атаки, по данным издания, может быть связана с обострением конфликта премьер-министра с церковью и оппозицией.

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