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США объявили эвакуацию своих граждан из Израиля

  • 19.06.2025, 3:12
США объявили эвакуацию своих граждан из Израиля

США закрыли свое посольство в Иерусалиме 17 июня.

США объявили о вывозе американских жителей из Израиля из-за обстрелов Ирана. Об этом посол Вашингтона в Израиле США в Израиле Майка Хакаби написал 18 июня в X (Twitter).

«Граждане США, желающие покинуть Израиль! Посольство США в Израиле работает над эвакуационными рейсами и отправкой круизных лайнеров. Вы должны зарегистрироваться в программе регистрации Smart Traveler», – говорится в сообщении.

США закрыли свое посольство в Иерусалиме 17 июня, объявив, что прекращает работу как минимум на три дня из-за опасений за безопасность сотрудников.

При этом дипломатическое ведомство тогда предупреждало, что не могут помочь своим гражданам с выездом. 16 июня обстрелом было повреждено здание консульства США в Тель-Авиве.

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