США объявили эвакуацию своих граждан из Израиля
- 19.06.2025, 3:12
США закрыли свое посольство в Иерусалиме 17 июня.
США объявили о вывозе американских жителей из Израиля из-за обстрелов Ирана. Об этом посол Вашингтона в Израиле США в Израиле Майка Хакаби написал 18 июня в X (Twitter).
«Граждане США, желающие покинуть Израиль! Посольство США в Израиле работает над эвакуационными рейсами и отправкой круизных лайнеров. Вы должны зарегистрироваться в программе регистрации Smart Traveler», – говорится в сообщении.
США закрыли свое посольство в Иерусалиме 17 июня, объявив, что прекращает работу как минимум на три дня из-за опасений за безопасность сотрудников.
При этом дипломатическое ведомство тогда предупреждало, что не могут помочь своим гражданам с выездом. 16 июня обстрелом было повреждено здание консульства США в Тель-Авиве.