Bloomberg: Вашингтон атакует Иран в ближайшие дни 19.06.2025, 7:48

Чиновники США уже готовятся этому.

Высокопоставленные представители США готовятся к возможному нанесению удару Вашингтона по Ирану уже в ближайшие дни.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источников, ситуация все еще развивается и может измениться. Некоторые из людей указали на потенциальные планы забастовки на выходных.

Еще один источник рассказал, что руководители нескольких федеральных агентств также начали готовиться к атаке.

Bloomberg добавило, что подготовка чиновников является признаком того, Вашингтон готовит инфраструктуру для прямого вступления в конфликт с Тегераном.

Также издание отмечает, что ожидание нескольких дней перед ударом, дает иранским лидерам возможность показать президенту США Дональду Трампу, что они готовы отказаться от некоторых возможностей по обогащению урана, чтобы сдержать атаку Америки.

Напомним, согласно информации WSJ, Трамп одобрил план атаки США на Иран. Однако он воздерживается от его реализации, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com