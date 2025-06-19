Путиниста Григория Лепса объявили в розыск 19.06.2025, 7:53

Григорий Лепс

Стало известно, по какой статье Уголовного кодекса.

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского певца Григория Лепса, который поддерживает путинский режим и войну против Украины.

Об этом говорится на портале Министерства внутренних дел Украины. В реестре сказано, что в розыск певца-путиниста объявило Управление Службы безопасности Украины в Тернопольской области.

Так, Лепсверидзе Григорий разыскивается как «лицо, которое скрывается от органов досудебного следствия». Датой исчезновения указали 4 марта 2025 года.

Лепсу предъявили обвинение по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

В качестве меры пресечения путинисту избрали содержание под стражей.

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