Axios: Израиль может отправить спецназ на ядерный объект Ирана 19.06.2025, 7:56

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Готовится дерзкая операция.

Израиль может отправить свой спецназ на ядерный объект Ирана в Фордо, если США откажутся наносить удар по объекту.

Об этом сообщает Axios.

Как пишет издание, официальные лица Израиля считают, что президент США Дональд Трамп примет решение в пользу удара. В то же время они утверждают, что даже в одиночку могут нанести серьезный ущерб объекту в Фордо.

Речь идет о подземном заводе по обогащению урана, который расположен в горе, с целью защиты от воздушных атак.

Axios отмечает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и посол в Вашингтоне Йехиэль Лейтер в недавних интервью намекнули, что ЦАХАЛ имеет варианты действий помимо авиаударов.

Один из них, по данным издания - рискованная операция спецназа. Как сообщается, спецподразделения Израиля уже проводили такую операцию в сентябре 2024 года, хоть и в меньших масштабах. В частности, войска уничтожили подземный завод по производству ракет в Сирии, заложив и взорвав там взрывчатку.

На данный момент, когда Израиль полностью контролирует воздушное пространство Ирана, а также нанес серьезный удар по иранской армии - вариант спецназа выглядит менее экстремальным, чем мог бы.

По словам американского чиновника, израильтяне сообщили администрации Трампа, что хоть бомбы могут не пробить гору достаточно глубоко, но «они (израильтяне - ред.) могут сделать это с помощью людей».

Напомним, этой ночью WSJ написало, что Трамп одобрил план атаки США на Иран, но не отдал окончательный приказ для его реализации. Глава Белого дома хочет посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

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