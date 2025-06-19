Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским 9 19.06.2025, 8:04

9,366

Но назвал один нюанс.

Глава РФ Владимир Путин заявил о готовности вести переговоры о завершении войны с президентом Украины Владимиром Зеленским, но отказался признать его легитимным главой государства для подписания мирного соглашения. «Я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Да, вопрос не в этом. Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради бога, пускай это будет с Зеленским», — сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского экономического форума, сообщает The Moscow Times.

По его словам, встреча с Зеленским возможна на «завершающем этапе» переговоров, «чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, поставить точку». «Но точку надо [поставить], подпись должна стоять легитимных властей. Иначе, знаете, придет следующий <…> и выбросит это все в помойку. Но так же нельзя, мы же серьезные вопросы решаем», — отметил Путин. Он добавил, что в «пропагандистском плане» можно говорить «все, что угодно о легитимности» Зеленского, но российским властям важна «не пропагандистская составляющая, а юридическая».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com