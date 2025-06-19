Израиль нанес новую серию ударов по Тегерану 19.06.2025, 8:15

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Поражено более 20 военных объектов.

ЦАХАЛ завершил очередную серию ударов по Тегерану. Было поражено более 20 военных объектов.

Об этом сообщает официальный Telegram Армии обороны Израиля.

Согласно заявлению, за последние часы 60 истребителей ВВС Израиля нанесли удары по более чем 20 военным целям в иранской столице Тегеране. Среди пораженных объектов были в том числе те, которые связаны с разработкой ядерного оружия и производством ракет.

«В рамках масштабной операции против программы разработки ядерного оружия Ирана, израильские ВВС поразили объекты по производству вооружений, центрифуг, а также исследовательские и научные центры, задействованные в иранской ядерной программе», - говорится в публикации.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что эти объекты предназначались для расширения масштабов и ускорения обогащения урана с целью создания ядерного оружия.

Также там отметили, что Иран обогащает уран значительно выше уровня, необходимого для гражданского использования, с упором на обращение до высоких значений.

«Режим в Иране использовал обширную территорию страны и разместил свои производственные объекты в различных, удаленных друг от друга районах, чтобы обеспечить бесперебойную работу своей ядерной индустрии», - сказано в публикации.

Армия Израиля добавила, в рамках последней волны ударов были также поражены заводы по производству сыров и компонентов для сборки ракет, а также объекты, связанные с производством систем ПВО Ирана. Речь идет ракетах, который Тегеран запускает по территории Израиля.

«ЦАХАЛ продолжит действовать, чтобы ослабить ракетную программу Ирана и защитить израильтян. ЦАХАЛ продолжит действия против программы создания ядерного оружия в Иране ради защиты мирных жителей государства Израиль», - резюмировали в армии.

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