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США перебрасывают еще один авианосец к берегам Израиля

  • 19.06.2025, 8:20
  • 1,084
США перебрасывают еще один авианосец к берегам Израиля

Это будет уже третья авианосная группа в регионе.

США планируют в ближайшее время развернуть авианосную группу во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford вблизи берегов Израиля. Это будет уже третья авианосная группа, которую Вашингтон разместит вблизи зоны боевых действий между Израилем и Ираном.

Об этом сообщает CNN.

Как сообщили службе новостей собственные источники в администрации Соединенных Штатов, развертывание авианосца планировалось еще в прошлом году. Группа должна была разместиться в зоне ответственности Европейского командования сил США.

Однако война между Ираном и Израилем заставила значительно ускорить переброску авианосной группировки. Также Пентагон вынужден был изменить дислокацию группы, разместив ее ближе к берегам Израиля.

В то же время по данным издания, еще одна авианосная ударная группа американского флота с авианосцем USS Nimitz сейчас направляется на Ближний Восток. Она либо заменит, либо усилит авианосную группу во главе с USS Carl Vinson, которая сейчас находится в акватории Красного моря, охраняя судоходство от новых возможных атак со стороны проиранского ополчения хуситов в Йемене.

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