В Беларуси готовят «сюрприз» для курильщиков 3 19.06.2025, 8:27

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На табачном рынке хотят ввести изменения.

В Беларуси разработан законопроект, который предусматривает новые правила оборота никотиносодержащей продукции. Новшества могут затронуть электронные сигареты, вейпы и жидкости для них, пишет Myfin.by.

Проект закона «О табачном сырье, табачных, нетабачных никотиносодержащих изделиях, электронных системах курения и жидкостях для них, системах для потребления табака» определяет основные термины, сферу регулирования и меры государственного контроля при производстве, обороте и потреблении указанной продукции.

Кроме того, в нем указаны субъекты, имеющие право на производство и оборот таких товаров, а также меры лицензирования подобной деятельности.

Так, производство, импорт и оптовая торговля табачными и нетабачными никотиносодержащими изделиями будут доступны только юридическим лицам. ИП смогут заниматься лишь розничной продажей табака, но не вейпов и жидкостей для них.

Кроме того, для получения лицензии на оптовую или розничную торговлю потребуется соблюдение строгих требований: наличие уставного фонда, складских помещений, а для оптовиков — не менее пяти лет опыта работы.

Документ также ограничивает возможность так называемого самозамеса — самостоятельного смешивания ингредиентов для электронных сигарет.

В обосновании к законопроекту указано, что сейчас некоторые продавцы предлагают компоненты (глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы) вместе с инструкциями по изготовлению жидкостей, что позволяет уходить от налогообложения — новые правила должны пресечь эту практику.

Закон также содержит дополнительные ограничения на потребление никотиносодержащей продукции. В частности, предлагается запретить курение электронных сигарет на крыльцах жилых домов и в общежитиях.

Документ был вынесен на общественное обсуждение, оно продлится по 27 июня.

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