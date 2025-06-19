«Самолет Судного дня» США приземлился на авиабазе возле Вашингтона 19.06.2025, 8:34

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Что необычного в его полете?

В США зафиксировали необычный полет так называемого самолета Судного дня Дональда Трампа — специального воздушного командного центра E-4B Nightwatch, предназначенного для экстренных ситуаций, включая ядерную войну, пишет The Daily Mail.

Во вторник, 18 июня, один из «самолетов Судного дня» вылетел с базы американских ВВС в Луизиане и через четыре часа приземлился на базе Эндрюс недалеко от столицы страны Вашингтона. При этом использовался необычный позывной ORDER01, ранее не замеченный в полетах этого класса.

Хотя флот E-4B регулярно выполняет тренировочные рейсы, этот вызвал волну спекуляций на фоне стремительно растущей напряженности вокруг Ирана.

Эксперты предполагают, что полет самолета может быть связан с усилением мер безопасности Дональда Трампа, учитывая потенциальную угрозу ядерной эскалации на Ближнем Востоке. При этом официальная цель миссии не раскрывается.

E-4B, или «самолет Судного дня», служит воздушным командным центром для президента США, министра обороны и руководства армии в случае чрезвычайных ситуаций.

Всего в США (и в мире) четыре таких самолета. Каждый вмещает до 112 человек и способен преодолевать более 11 000 км без дозаправки.

Он выдерживает ядерные и электромагнитные удары, имеет защиту от кибератак, может не приземляться неделями и оснащен 67 антеннами и спутниковыми системами связи. На борту — залы для брифингов, командный центр и даже спальные места для экипажа.

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