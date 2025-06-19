Еще один абсурд системы Лукашенко 5 Артем Синицын, «Салідарнасць»

19.06.2025, 8:38

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Владимир Караник

Это не просто сигнал о том, что зоотехников в стране осталось на три дня.

В фильмах о гангстерах иногда встречается сцена-клише: раненый в перестрелке бандит приходит за помощью к ветврачу. И это понятно, ведь в больнице его могут сдать полиции.

Белорусские чиновники решили повторить данный опыт в реальной жизни, только с точностью наоборот. К решению проблемы падежа скота подключили бывшего министра здравоохранения, онколога-хирурга Владимира Караника.

На недавнем совещании по сельскому хозяйству он выступил с докладом, в котором проанализировал проблемы падежа телят. Среди прочего, чиновник предложил использовать для нужд диагностики у скота ПЦР-лаборатории времен пандемии COVID-19, а также озвучил идею ночных дежурств в телятниках — совсем как у людей.

Отдельно оценим уровень цинизма бывшего министра Минздрава. Помните идею Лукашенко выкупать у нерадивых хозяйств маленьких телят? Караник пошел гораздо дальше.

Готовясь к докладу, он разобрал генетический потенциал пород коров, предложив убыточным колхозам датскую красную — как более выносливую и стойкую. Чтобы переносили тяготы и невзгоды жизни в лукашенковском колхозе подольше, надо понимать.

Ветеринар, зашивающий подстреленного налетчика в очередном блокбастере, это образ вынужденной меры, случай, когда иного выхода просто нет.

Онколог-хирург, решающий проблему массовой гибели скота в отсутствие глобальной катастрофы — это не просто сигнал о том, что зоотехников в стране «осталось на три дня». Это звонок о том, что кто-то зашел в тупик настолько, что в ход идут даже такие «гениальные» идеи.

Ведь решить проблему падежа скота с таким же успехом может и бывший милицейский министр Караев, который в качестве главы Гродненской области откровенно скучал на совещании под Минском.

Приди он в телятник с криком «Всем копыта за голову, стоять — не падать!», эффект в любом случае не хуже, чем воплощение новаций Караника.

А решить эту проблему можно в один единственный шаг — отдать сельское хозяйство в частные руки. Но чиновникам куда проще и безопасней унижаться на публике, выполняя несвойственные функции, чем сказать об этом способе создателю этой порочной системы.

Артем Синицын, «Салідарнасць»

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