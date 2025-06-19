ABC: США могут нанести несколько ударов по ядерному объекту Ирана в Фордо 19.06.2025, 8:46

Дональд Трамп свыкается с идеей по уничтожению этого объекта.

Соединенные Штаты Америки готовят не один, а несколько ударов по ядерному объекту Ирана - заводу по обогащению урана в Фордо.

Об этом сообщает ABC News.

«Это будет не один удар по объекту, а несколько. Сейчас идет движение, чтобы подготовиться к этому», - сказал источник, знакомый с разведданными.

Также он рассказал, что президент США Дональд Трамп свыкается с идеей по уничтожению иранского ядерного объекта. Речь о подземном заводе по обогащению урана в Фордо, который расположен в горе с целью защиты от воздушных атак.

Напомним, по данным WSJ, Дональд Трамп одобрил план атаки США на Иран. Однако воздерживается от его реализации, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

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