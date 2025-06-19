«Решил постирать подушку — а там доллары» 19.06.2025, 8:58

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Как белорусы находили клады и деньги.

Время от времени белорусы натыкаются на настоящие сокровища: золотые монеты, выпавшие из инкассаторского уазика мешки с деньгами, ювелирные изделия. Кто-то нашел клад на стройке, кто-то — во время ремонта старого дома или уборки на чердаке, кто-то — и вовсе в бабушкиной подушке. «Онлайнер» подготовил подборку таких историй и узнал у юриста Татьяны Ревинской, что делать, если вам удалось откапать клад или найти крупную сумму денег.

Минский клад

Вроде бы просто прокладывали теплотрассу, а в итоге нашли сундук с сокровищами. Это случилось 4 августа 1988 года на пересечении улиц Володарского и Городской Вал. Экскаваторщик Леонид, решив углубить приямок, зацепил ковшом что-то подозрительно массивное — оказалось, деревянный ящик.

Из сундука буквально сыпались сокровища — 547 предметов общим весом 13 килограммов. Среди них серебряные вазы, подносы, монеты со всех концов света, 30 Георгиевских крестов, шкатулка XVIII века и даже пивная кружка 1693 года. Все это, по предположениям историков, было спрятано в ноябре-декабре 1918 года.

Государство оценило богатства в 31 282 рубля, четверть из которых (8000 рублей) получил «везучая лопата» Леонид. На эти деньги, вопреки мифам, он не купил ни машину, ни квартиру. Почему? Потому что этих средств ему не хватило бы даже на «Волгу», ведь ее ценник ближе к концу восьмидесятых начинался от 10 тыс. рублей. Кроме того, эксперты считают, что реальная стоимость содержимого минского клада была занижена в сотни раз.

Брилевский клад (Борисовский район)

Все начиналось вполне буднично: в 2000 году художник-реставратор Сергей Захаров решил поискать артефакты времен Второй мировой войны. Побродил он возле деревни Брили в Борисовском районе и выловил с речного дна ржавый меч. Но особого значения этому он не придал: видимо, такие там вылавливали часто. А зря.

Спустя два года, когда дело дошло до более масштабных подводных исследований, стало понятно: та самая железяка — меч времен викингов IX века, а неподалеку, всего в 30—35 сантиметрах под землей, прятался настоящий клад — и не просто старинный, а один из крупнейших на территории Беларуси времен раннего Средневековья. В нем оказалось 290 серебряных арабских дирхамов, обломки гривны, гирьки для взвешивания и франкский меч. А самая старая монета оказалась вообще из 743 года.

Клад в Гродно

В 2018 году в Гродно рабочие, разбиравшие старую крышу на 2-й Трудовой улице, в буквальном смысле наткнулись на золото. В стене здания они нашли коробочку, которая сначала показалась обычной — пока Владимир не встряхнул ее и не услышал подозрительный звон. Внутри оказалось 30 золотых монет XVIII—XIX веков, драгоценности и даже старинные закладные.

«Значения коробке я не придал, она была небольшая, невзрачная. Но когда встряхнул, там что-то зазвенело», — рассказывал рабочий. После короткого шока на стройку вызвали милицию и подключили музейных работников.

Здание, где нашли сокровище, было построено в 1894 году. По словам его владельца, 25% от потенциальной стоимости находки, которые полагаются по закону, он собирался вложить в развитие будущей клиники.

Клад в парке Марата Казея (Минск)

В феврале 2021 года обычный минский парк имени Марата Казея на время превратился в зону археологических раскопок. Тут как раз ковыряли землю под ливневку — дело шумное, грязное, но мало кого интересующее. Пока очередной прохожий не оказался с весьма наметанным глазом. Музейный работник Павел шел по своим делам, как вдруг заметил в куче земли странный блеск. Подумал: «Ну вот, опять пятак советский…» Но на «пятачке» оказался сам царь Николай II, да еще и золотой. А рядом — еще один, и еще… Через пять минут у Павла была целая коллекция: 16 монет, цепочка, зубная коронка (чья, история умалчивает) и кольцо.

Историк не растерялся: вызвал археологов, рабочих предупредил, монеты пересчитал. Приехали профессионалы, покопались — и нашли еще восемь червонцев. Всего набралось 24 золотые монеты 1899 года. Судя по всему, кто-то при царе решил отложить на черный день, да так и не успел вернуться. Либо революция, либо война — что-то явно пошло не по плану. В общем, клад пролежал в земле больше века.

Кстати, один червонец 1899 года в хорошем состоянии может стоить около $1000.

Что делать, если вы нашли клад

Если вам повезло выкопать клад, не спешите бронировать отели на Бали. В Беларуси такие находки строго регулируются законом, и попытка припрятать горшочек с монетами может обернуться большими проблемами.

Согласно статье 234 Гражданского кодекса Республики Беларусь, кладом считаются зарытые в землю или иным образом скрытые ценности или деньги, собственник которых не может быть установлен либо утратил право на них по закону. Это важно: если можно доказать, чья вещь, то это уже не клад, а находка с другим правовым режимом.

Кто может на него претендовать

Права на клад распределяются пополам между тем, кто его нашел, и владельцем земли или здания, где он был найден. Если клад зарыт в вашем огороде, но вы сами его не копали, все равно половина может быть ваша. Но только при одном условии: раскопки велись с согласия собственника участка. Если копали без спроса, все найденное останется в руках владельца земли.

Есть еще один момент. Если найденный предмет обладает историко-культурной ценностью, то он переходит в собственность государства. Закон все равно гарантирует вам вознаграждение в размере 50% от оценочной стоимости, разделенных между тем, кто его откапал, и владельцем участка (по 25% каждому). Эта сумма не будет облагаться подоходным налогом.

Решение о выплате вознаграждения принимает местный исполнительный и распорядительный орган областного территориального уровня. За присвоение клада предусмотрена уголовная ответственность в виде общественных работ, штрафа или ареста на срок до 3 месяцев.

Но что мы все о золотых кубках да мечах? Бумажные деньги белорусы находили еще чаще. Ниже мы собрали несколько свежих историй, когда нашим гражданам везло на находки.

Минчанин нашел на дороге мешок с 20 000 рублей

Дело было в Несвижском районе, недалеко от деревни Солтановщина, в 2024 году. Минчанин, проезжая на своем автомобиле, заметил прямо на дороге мешок. Как оказалось, это был инкассаторский мешок, в котором лежали аккуратно упакованные 20 тыс. рублей. Мужчина не стал гадать, откуда деньги, и сразу сообщил о находке в милицию.

Выяснилось, что деньги предназначались для пенсионных и других выплат. Их перевозили на служебном автомобиле УАЗ, принадлежащем слуцкому управлению почтовой связи. По дороге из Несвижа мешок выпал из машины. Причина элементарная: двери грузового отсека были закрыты не на замок, а… на проволоку — из-за неисправности запорного механизма.

К счастью, благодаря честности минчанина деньги вернулись на почту. Милиция провела проверку и направила в адрес почтовой службы представление с требованием устранить нарушения, которые привели к инциденту.

$4100 и €200 в старой подушке

Рабочий одной из клининговых фирм в Барановичах во время своей смены наткнулся на весьма нетипичную находку: в подушке, отданной в химчистку, оказался сверток с долларами и евро. Сумма, обнаруженная среди пуха и пера, составила $4100 и €200.

Выяснилось, что подушка принадлежала пожилой женщине, которая умерла в декабре. После ее смерти внучка решила привести в порядок наследство и отправила старые вещи, включая подушку, на чистку. О накоплениях бабушки она догадывалась, но не знала, что они были спрятаны именно там.

Как рассказал владелец клининговой фирмы Ренат, за 17 лет работы с таким щедрым «бонусом» он сталкивается впервые. Обычно ему попадались разве что советские монеты. Мужчина сразу связался с заказчицей, вернул находку и не стал брать за это никакого вознаграждения — только попросил разрешение запечатлеть момент для соцсетей.

Нашла $8600 на улице — отнесла в милицию. Как наградили?

Утром 24 марта 2022 года в Петрикове женщина шла с дочкой в детский сад и заметила на улице возле дома кошелек. Внутри оказалось $8600 наличными и фотография женщины, но без каких-либо документов.

Дочь предложила оставить кошелек на лавочке, чтобы владелец вернулся и нашел его сам. Однако женщина решила не рисковать и отнесла находку в отделение милиции. Там деньги пересчитали и начали искать владельца. Им оказался мужчина из агрогородка в Петриковском районе.

За честный поступок женщине вручили вознаграждение — три базовые величины (на то время 96 рублей).

Редкая монета, которая стоит под $20 000

Обычная уборка на чердаке обернулась для белоруса настоящим обогащением. Наш читатель рассказал, как среди старых вещей обнаружил серебряную монету. Выяснилось, что речь идет не о каком-то «пятачке»: ею оказалась монета достоинством в 1 рубль 1912 года, выпущенная в честь открытия памятника императору Александру III в Москве. На одной стороне — профиль императора, на другой — правитель восседает на троне. Эти монеты считаются первыми памятными рублями XX века, а коллекционеры по всему миру гоняются за каждым экземпляром.

Такие монеты чеканились ограниченным тиражом — всего 5000 штук. Стоимость такой на рынке может доходить до 1,5 млн российских рублей, или около $20 тыс., в зависимости от состояния и подлинности.

Бонус: самое странное место, где находили деньги

Самый необычный тайник изготовила белоруска, вернувшееся с Северного Кипра через Стамбул. Женщина решила не декларировать $22 000 и выбрала в аэропорту зеленый коридор. Часть суммы — $6600 и 3000 турецких лир — пассажирка указала честно, а вот оставшиеся деньги пыталась провезти в упаковках с прокладками. Деньги были аккуратно завернуты в фольгу и надежно утрамбованы в «очень личный багаж».

Женщине светил штраф до 30 базовых величин, а также вполне реальная перспектива лишиться незадекларированных долларов.

Что делать, если вы нашли деньги

Тут важно понимать, что найденный кошелек с деньгами — это не клад, а находка. Находкой считается любая вещь, случайно утраченная (потерянная) одним лицом и случайно найденная и взятая другим. При этом нашедший понимает, что вещь принадлежит кому-то другому (а не просто выброшена), но не знает, кому именно, и обоснованно предполагает, что за ней никто не вернется. Это могут быть деньги на тротуаре, забытая сумочка в автобусе и тому подобное.

По закону вы обязаны уведомить собственника денег о том, что нашли их. Если такой возможности нет:

в транспорте — передайте найденный кошелек водителю;

в здании — вручите администратору или владельцу помещения;

если и это невозможно (например, деньги были найдены на улице), обратитесь в милицию.

Хозяин может забрать вещь в течение шести месяцев. Если за это время он не объявился, вы становитесь законным владельцем. Самовольное удержание чужой находки — это правонарушение. Штраф — до 5 базовых величин (210 рублей). А если вещь стоит больше 42 000 рублей (1000 базовых), это уже уголовка.

Если вещь все же перешла к вам по закону, платить подоходный налог с ее стоимости не нужно. Также вы можете рассчитывать на вознаграждение от владельца находки (если он все же объявился) — до 20% от ее стоимости. Но с них придется заплатить 13% подоходного налога.

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