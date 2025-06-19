В Беларуси ввели изменения по платежам за товары и услуги
- 19.06.2025, 8:59
Новшества заработали с 19 июня.
В Беларуси с 19 июня вносят новшества в правила выполнения операций с платежным программным приложением и иными платежными инструментами. В Нацбанке рассказали, что изменится для простых пользователей, пишет tochka.by.
Банковские приложения свяжут с продавцами
Из мобильных приложений финансовых организаций (интернет-банкинг, мобильный банкинг) можно будет перейти в такой же сервис или на сайт партнеров банка для покупки товаров и услуг. То есть доступны будут только те продавцы, что заключили соглашение с банком, в приложении которого вы находитесь.
Клиенты в любом случае будут уведомлены, что находятся не в платежном программном приложении банка.
«Важно, чтобы клиенты понимали: договор на реализацию товаров, работ и услуг заключается с партнером банка, а не с банком. Банк просто является проводником к соответствующему электронному ресурсу партнера», — рассказала начальник управления электронных платежных инструментов главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Ольга Антонович.
Кому писать о незаконных операциях
Также новый документ определяет, к кому должны обращаться граждане в случае обнаружения подозрительных операций со своими деньгами. Теперь разбираться с этим будет эмитент платежного инструмента, с которым заключен договор на оказание платежных услуг. Проще говоря, если это интернет-банкинг, то клиент должен обратиться в банк.
Если это платежное мобильное приложение, когда клиент его скачивает, ему предоставляется соответствующее соглашение. Клиент читает, соглашается, ставит «галочку». И если какая-то операция вызывает подозрение, то он обращается к партнеру, с которым заключил соглашение.
«Что касается приложения «Оплати», эмитентом электронных денег является «Белинвестбанк», — пояснила Ольга Антонович.
Требование пользователя о признании операции неавторизованной оформляется заявлением в письменной форме в адрес эмитента платежного инструмента, с которым у пользователя заключен договор на оказание платежных услуг.
Все операции с чеком
Чтобы подтвердить выполнение операции, пользователю может быть предоставлен чек на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе путем направления на электронную почту.
Если нет возможности получить чек, то за ним можно обратиться в банк.
«Банк эту информацию предоставляет, и в ней должны содержаться все данные, которые обычно фиксируются в чеке», — добавила Ольга Антонович.