В Беларуси ввели изменения по платежам за товары и услуги 19.06.2025, 8:59

Новшества заработали с 19 июня.

В Беларуси с 19 июня вносят новшества в правила выполнения операций с платежным программным приложением и иными платежными инструментами. В Нацбанке рассказали, что изменится для простых пользователей, пишет tochka.by.

Банковские приложения свяжут с продавцами

Из мобильных приложений финансовых организаций (интернет-банкинг, мобильный банкинг) можно будет перейти в такой же сервис или на сайт партнеров банка для покупки товаров и услуг. То есть доступны будут только те продавцы, что заключили соглашение с банком, в приложении которого вы находитесь.

Клиенты в любом случае будут уведомлены, что находятся не в платежном программном приложении банка.

«Важно, чтобы клиенты понимали: договор на реализацию товаров, работ и услуг заключается с партнером банка, а не с банком. Банк просто является проводником к соответствующему электронному ресурсу партнера», — рассказала начальник управления электронных платежных инструментов главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Ольга Антонович.

Кому писать о незаконных операциях

Также новый документ определяет, к кому должны обращаться граждане в случае обнаружения подозрительных операций со своими деньгами. Теперь разбираться с этим будет эмитент платежного инструмента, с которым заключен договор на оказание платежных услуг. Проще говоря, если это интернет-банкинг, то клиент должен обратиться в банк.

Если это платежное мобильное приложение, когда клиент его скачивает, ему предоставляется соответствующее соглашение. Клиент читает, соглашается, ставит «галочку». И если какая-то операция вызывает подозрение, то он обращается к партнеру, с которым заключил соглашение.

«Что касается приложения «Оплати», эмитентом электронных денег является «Белинвестбанк», — пояснила Ольга Антонович.

Требование пользователя о признании операции неавторизованной оформляется заявлением в письменной форме в адрес эмитента платежного инструмента, с которым у пользователя заключен договор на оказание платежных услуг.

Все операции с чеком

Чтобы подтвердить выполнение операции, пользователю может быть предоставлен чек на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе путем направления на электронную почту.

Если нет возможности получить чек, то за ним можно обратиться в банк.

«Банк эту информацию предоставляет, и в ней должны содержаться все данные, которые обычно фиксируются в чеке», — добавила Ольга Антонович.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com