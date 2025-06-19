Путину задали единственный вопрос – и он потерял голос 19.06.2025, 9:06

1,034

Диктатора РФ спросили об атаке на Киев.

В ночь на 19 июня Владимир Путин дал пресс-конференцию. Во время встречи с руководителями мировых информагентств глава Кремля заявил, что Россия якобы не уничтожала жилые кварталы в Киеве.

Об этом сообщает «24 Канал» со ссылкой на росСМИ, которые цитируют Путина.

Во время пресс-конференции Владимиру Путину традиционно задавали сравнительно нейтральные и общие вопросы. Однако один из журналистов все же спросил главу Кремля о жестоком ударе по Киеву, который российские войска совершили в ночь на 17 июня.

В ответ Путин закашлялся и даже потерял голос.

«Россия не уничтожала жилые кварталы в Киеве, удар был по военным заводам. Если бы ваши журналисты видели, как уничтожили наши ракеты целые жилые кварталы, они вряд ли могли бы вам что-то сказать», – сказал Путин.

Кремлевский диктатор также в очередной раз повторил свой же тезис о том, что украинское руководство якобы само начало войну на собственной территории с тяжелой техникой и авиацией, но об этом «никто не хочет сегодня вспоминать».

«Мы считаем, что мы не начинали военных действий в Украине, а пытаемся их закончить», – цинично подчеркнул Путин.

К слову, во время пресс-конференции Владимир Путин также заявил, что «ситуация для Киева будет ухудшаться». В то же время глава Кремля добавил, что Россия готова продолжать переговоры и новый раунд возможен уже после 22 июня.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com