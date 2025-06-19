В Гродно прошел публичный суд над студентом из Кот-д’Ивуара 3 19.06.2025, 9:26

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В чем его обвинили?

В аграрном университете Гродно прошел публичный суд по административному делу против иностранного студента, задержанного за вождение в пьяном виде. Об этом сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Выходец из Кот-д'Ивуара был задержан за рулем в нетрезвом виде в начале мая. Заседание выездного суда 18 июня над ним сделали публичным, с участием студентов и педагогов учебного заведения, «чтобы подчеркнуть недопустимость подобных правонарушений».

Сотрудники УВД напомнили, что за пьяное вождение есть несколько видов наказания: крупные штрафы, достигающие 200 базовых величин, лишение водительских прав, сроком вплоть до пяти лет, а в случае повторного нарушения — уголовная ответственность. Что касается иностранных граждан, разговор еще короче — серьезное денежное взыскание и выдворение из страны.

«Подавляющее большинство гостей приезжают в нашу страну с искренним желанием учиться, вносить свой вклад и укреплять международные связи. Однако всегда остается небольшой процент людей, кто считает, что для них закон не писан. На примере поступка данного молодого человека мы хотим, чтобы вы осознали всю тяжесть последствий нарушения законодательства, и тем самым уберечь вас от подобного рода действий», — отметил первый заместитель начальника Октябрьского РУВД Николай Ничипор.

По решению суда иностранного студента привлекли к административной ответственности: теперь уже бывший студент будет принудительно выслан из страны, а ближайшее время проведет в изоляторе временного содержания.

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