В Аргентине разоблачили российских шпионов, связанных с Пригожиным 19.06.2025, 9:36

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Они занимались дезинформацией и манипуляциями общественным мнением.

Разведка Аргентины разоблачила группу российских шпионов. Они создавали местную сеть влияния для содействия интересам Москвы.

Об этом сообщает La Derecha Diario.

Государственный секретариат разведки Аргентины (SIDE) обнаружил сеть иностранного влияния, в которую входила группа граждан России, проживающих в стране, в сотрудничестве с аргентинцами.

Как отмечается, эти лица связаны с геополитическими интересами Кремля и занимались дезинформационной деятельностью и манипуляциями общественным мнением.

Связи с Пригожиным

Расследование выявило существование организации под названием La Compañía, связанной с покойным главарем ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным и «Проектом Лахта». Этот проект - многосоставная операция, направленная на аудиторию в США, странах Европейского Союза и Украине.

Вероятным руководителем шпионской группы в Аргентине был россиянин Лев Андриашвили, который действовал вместе со своей женой Ириной Яковенко, которая тоже является гражданкой РФ. Они отвечали за финансирование сети и установление контактов с местными активистами.

«Цель La Compañía - сформировать группу лиц, лояльных к интересам России», - говорится в сообщении.

Также среди целей группы развертывание дезинформационных кампаний, получение конфиденциальной политической информации и оказание влияния на фонды, неправительственные организации и общественные организации.

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