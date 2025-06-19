Что осталось от иранского «огненного кольца»? Ишай Хальпер, «ХаАрец»

19.06.2025, 9:45

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На Ближнем Востоке складывается новая геополитическая реальность.

Иранское «огненное кольцо», которое Тегеран создал вокруг Израиля, уже не пылает с прежней силой. Пояс шиитских милиций и проиранских террористических организаций в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене понес военные потери, как это произошло с «Хизбаллой», и в значительной мере пострадал от политических изменений в странах региона, включая Сирию.

Судьба части этих прокси-сил будет зависеть от исхода и характера завершения войны между Ираном и Израилем — либо от новой геополитической реальности, складывающейся на Ближнем Востоке.

Тем не менее, эксперты, с которыми побеседовала «ХаАрец», предостерегают от преждевременного списания этих сил со счетов, так же как и от упрощенного представления, будто их единственная цель — сохранение режима аятолл. Так что же осталось от «огненного кольца» и насколько оно устойчиво к стремительным изменениям в нашем регионе?

«Хизбалла»: избита, но все еще способна ударить

В последние годы запуск тысяч высокоточных ракет «Хизбаллы» по Израилю считался почти неизбежным сценарием в случае прямого конфликта с Ираном. «Хизбалла должна была стать передовой линией фронта Тегерана», — говорит Орна Мизрахи, старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности (INSS), бывшая заместительница главы Совета нацбезопасности и член правления форума «Двора». — «Эта организация должна была быть ключевым фактором, который Иран взращивал годами, чтобы в момент беды она смогла прийти на помощь — как сейчас».

ливанка держит флаг «Хизбаллы» в деревне Кфар-Кила в Южном Ливане.

Фото: AP Photo Hassan Ammar

Нынешняя сила: По словам Мизрахи, ослабление «Хизбаллы» проявляется на трех уровнях: военные удары по ее возможностям, новое политическое урегулирование в Ливане и крах режима Асада в Сирии. Но она подчеркивает: термины вроде «нейтрализация» или «выведение из уравнения» не отражают реальности. «Отправной точкой должно быть понимание, что «Хизбалла» все еще здесь», — говорит она. — «Ее мотивы и идеология, которой она руководствуется, не изменились».

Хотя Израиль действительно нанес «Хизбалле» серьезные удары — включая ликвидации ее руководства и операции вроде «Операции пейджеров», — это не было смертельным ударом. По словам Мизрахи, органы безопасности оценивают, что от 70% до 80% военного потенциала организации было уничтожено или выведено из строя, а с точки зрения регулярной армии она потеряла около половины своих бойцов. «Организация, — говорит она, — значительно ослабла и чувствует себя уязвимой перед израильской разведкой, но при этом пытается восстановиться».

«Хизбалла» пошатнулась не только под ударами Израиля, но и под воздействием политических перемен в Ливане и Сирии, которые оказались не менее мощными. По словам Орны Мизрахи, в отличие от прошлых лет, организация не смогла помешать назначениям в новом руководстве страны, «которое, по сути, взяло курс на ее демонтаж — даже если это не заявляется открыто». Что касается таких шагов, как изъятие оружия, добавляет Мизрахи, «правительство делает довольно много, но, видимо, этого недостаточно».

Мизрахи также напоминает об ударах по объектам организации в Дахие (южный пригород Бейрута) и на юге Ливана в начале июня. По ее словам, «инфраструктура БПЛА, по которой нанес удар Израиль, вероятно, представляет собой нечто новое, что начало формироваться там, скорее всего при участии Ирана».

Падение сирийского режима, позволявшего «Хизбалле» действовать свободно на территории Сирии и использовать ее для поставок из Ирана и Ирака, стало еще одним тяжелым ударом для шиитской организации. «Крах режима Асада был очень значим — не только в широком контексте проиранской оси, но и в практическом смысле», — говорит Мизрахи. — «Союз с Асадом, его поддержка «Хизбаллы» и взаимная помощь — все это закончилось».

Что дальше: По словам Мизрахи, ситуация в Ливане сейчас тяжелая, и страна предпочитает сосредоточиться на восстановлении, а не ввязываться в очередную войну. Однако все это может измениться, если война затянется, положение Ирана ухудшится, и давление на «Хизбаллу» усилится.

Хуситы: пока с Ираном

Хуситы в Йемене не прекратили запуск ракет по Израилю даже после удара по Ирану. Но те, кто ожидал «ракетного ливня» или полной мобилизации хуситов в поддержку Тегерана, игнорируют принципиальные отличия между ними и другими проиранскими силами в регионе.

«Связь хуситов с Ираном — это не прокси-связь в том смысле, в каком мы думаем о «Хизбалле» в Ливане или о милициях в Ираке», — объясняет Инбаль Насим-Лубатон, специалист по Йемену, научная сотрудница Форума регионального мышления и Центра им. Моше Даяна при Тель-Авивском университете, а также член форума «Двора». По ее словам, действия хуситов, «которые могут показаться незначительными», соответствуют их заявлениям о независимости в принятии решений — наряду с координацией и партнерством с Ираном и принадлежностью к «оси сопротивления». Соответственно, в конечном итоге «они будут действовать прежде всего исходя из своих собственных интересов».

Фото: AP Photo Osamah Abdulrahman

Их нынешняя мощь: По словам Лубатон, согласно оценкам, у хуситов все еще есть от сотен до тысяч баллистических ракет, но важно также учитывать и вооружение, поступающее в Йемен как минимум с 2009 года — «в основном разобранное оборудование, поставляемое частями из Ирана». Она отмечает, что даже если контрабанда оружия будет сокращена, стоит обратить внимание на производственные возможности самих хуситов внутри Йемена и переоборудование заводов и производственных площадок под эти нужды.

Несмотря на удары США и Израиля, «трудно оценить, какую часть их потенциала удалось уничтожить», говорит Лубатон и добавляет, что «похоже, хуситы рассматривали возможность получения военной помощи от России и даже Китая» — шаг, который, возможно, указывает на их «прагматизм» и еще больше усложняет их классификацию как исключительно иранских прокси.

Что дальше: Израиль попытался ликвидировать начальника штаба хуситов — Мухаммада Абд аль-Карима аль-Джамари, но его судьба пока остается неизвестной. Однако Лубатон предупреждает, что такой шаг может дать обратный эффект: «Это не уменьшит решимости хуситов и не ослабит их волю, а наоборот», — говорит она. — «Мы склонны забывать, что они вступили в войну с нами после многих лет боев против центральной власти и племенных сил, лояльных правительству, а также после гражданской войны, официально начавшейся в 2014 году». Лубатон также напоминает, что еще в 2004 году правительственные силы Йемена ликвидировали предыдущего лидера хуситов, Хусейна, брата нынешнего главы Абд аль-Малика аль-Хуси. «Хотя это произошло на раннем этапе развития движения, именно это событие стало сигналом к новым раундам боев с режимом», — отмечает она. — «Эффект оказался прямо противоположным ожидаемому: фотография тела Хусейна была опубликована в провинции Саада и фактически превратила его в мученика».

Взгляд в будущее: По словам исследовательницы, хуситы, похоже, понимают, что их помощь Ирану будет в любом случае ограниченной, но они продолжат действовать, чтобы сохранить свое присутствие и значимость, связи с Ираном и приверженность палестинскому делу.

Милиции в Ираке: сила, которую не тронули

На этой неделе Янив Кубович писал в «ХаАрец», что шиитские милиции в Ираке, Сирии и Йемене вызывают беспокойство в системе безопасности Израиля, где готовятся к возможным попыткам прорыва на территорию страны или нападениям на силы ЦАХАЛа и населенные пункты у границы.

Однако исследовательница Орна Мизрахи из INSS не уверена, что проникновение милиций на восточную границу Израиля — это немедленный или даже реалистичный сценарий, особенно с учетом того, что именно Израиль первым начал неожиданную операцию против Ирана и не оставил возможности для сюрпризов.

иракские ополченцы.

Фото: AP Photo/Hadi Mizban

Их нынешняя мощь: «Милиции представляют собой проиранское военизированное объединение», — говорит Мизрахи. — «Очень часто они управляются Ираном. Это сила, которую пока никто не тронул».

В апреле Цви Барэль писал в «ХаАрец» о дискуссиях в Ираке относительно статуса милиций и организации «Силы народной мобилизации», объединяющей их. В пиковый момент в нее входило более 70 группировок, сегодня — примерно половина. Некоторые из них финансируются и обучаются напрямую Ираном, другие лояльны влиятельному шиитскому духовному лидеру в Ираке — Али ас-Систани. Есть и такие, что действуют как вооруженное крыло шиитских партий и движений, не считающих Иран своим политическим или религиозным авторитетом.

По словам Мизрахи, процессы, происходящие в Ираке по вопросу разоружения милиций, отражают различные ограничения, в том числе государственные, которые могут ограничить их влияние, даже если их военный потенциал пока остается неизменным.

Что дальше: «Способность иракских милиций действовать против Израиля в прошлом оказалась довольно ограниченной», — говорит Мизрахи и приводит пример запусков БПЛА и ракет по Эйлату в сентябре прошлого года. Основная угроза с их стороны по-прежнему направлена на США. Однако, по ее словам, пока США не участвуют в войне активно, атаки на американские базы с их стороны будут ошибкой, так как это может лишь ускорить вмешательство США в конфликт.

ХАМАС: ужесточает позиции

Когда ХАМАС начал атаку 7 октября, проиранская шиитская ось находилась на пике своей мощи, но нынешняя война застала ее ослабленной и потрепанной. Сам ХАМАС тоже пострадал, но продолжает бороться. Несмотря на то что внимание мира переместилось на Восток, война в Газе продолжается, как и неопределенность вокруг сделки по освобождению заложников.

Фото: AP Photo Abdel Kareem Hana

Их нынешняя мощь: Хотя Израиль уничтожил основную часть ракетного потенциала ХАМАСа, партизанская война в Газе все еще продолжается и приносит жертвы. Однако, как отметил на этой неделе Амос Харэль, военная операция в секторе и до этого шла вяло, а теперь и вовсе отошла на второй план на фоне новой фронтовой линии с Ираном.

Что дальше: В понедельник один из высокопоставленных палестинцев заявил Джеки Хури в «ХаАрец», что война, начатая Израилем против Ирана, может подтолкнуть ХАМАС к ужесточению позиций в переговорах. Хури также писал, что в ХАМАСе, возможно, начинают понимать: полагаться на поддержку Ирана больше нельзя, и что в долгосрочной перспективе возможное соглашение между Тегераном и Западом может быть достигнуто за счет отношений Ирана с ХАМАСом и «Исламским джихадом» — именно в тот момент, когда эта поддержка им особенно необходима.

Ишай Хальпер, «ХаАрец»

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