Экономист: Лукашенко на ровном месте создал еще одну проблему 1 19.06.2025, 9:50

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Почему в Беларуси ускоряется инфляция?

Чиновники продолжают регулировать цены на многие товары, хоть и ввели некоторые послабления этого контроля. Тем временем инфляция ускоряется — в мае она разогналась до 7,1% годовых. Почему так происходит и вернутся ли власти к более жесткому управлению ситуацией, чтобы выполнить установленные на этот год планы? Об этом «Зеркало» спросило доктора экономических наук Льва Львовского.

Почему ускоряется инфляция

В Беларуси продолжает действовать регулирование цен, однако в апреле власти ввели некоторые изменения, ослабив узду для стоимости некоторой продукции. В результате в мае годовая инфляция разогналась до 7,1%.

Цены неизбежно повышаются даже при их сдерживании, объясняет экономист Лев Львовский.

— Если цены не повышать совсем, то проблемы, которые мы наблюдали с овощами, начались бы намного раньше и не только с ними, а вообще со всеми продуктами. Сейчас, как мы видим, инфляция ускоряется, но это пока нижний предел ожиданий (аналитики оценивают перспективы роста цен по итогам года на уровне 7−9%. — Прим. ред.), — указывает экономист. — Но надо сразу сказать, что мы не говорим о том, что сейчас начнется гиперинфляция. Система все же жестко контролируется, так что вряд ли она станет двузначной.

При этом, продолжает аналитик, в мае активнее всего росли как раз цены на продовольствие, в том числе на продукты, стоимость которых чиновники разрешили поднимать, чтобы нивелировать образующийся дефицит. Если бы власти этого не сделали, белорусы до сих пор испытывали нехватку картошки, лука и некоторых других продуктов.

К тому же увеличивается стоимость товаров и услуг, которые не сдерживаются нашумевшим 713-м постановлением. Во многом это связано с перегревом экономики.

— В частности, перегрев выражается в том, что у нас очень быстрый рост зарплат. Если оценивать относительно 2021 года, то экономика выросла всего на 4%, а реальные зарплаты — то есть с учетом инфляции — увеличились на 35%.

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Это и есть перегрев, когда спрос на товары и услуги существенно превышает возможности экономики их производить, продолжает эксперт. И раз у людей больше денег, они начинают их тратить, то есть растет потребление. Это, в свою очередь, разгоняет рост цен. Кроме этого, часть спроса ушла в импорт, что отразилось на росте дефицита торгового баланса.

Вместе с тем в последние месяцы люди стали больше тратить на услуги, особенно на те, где цены не регулируются государством. Это привело к быстрому росту цен в этом сегменте.

Сказывается и то, что в Беларуси есть критически мало вариантов для сбережения и инвестиций. Поэтому многие вкладываются в недвижимость, что опять же влияет на ее стоимость.

— В России правительство признало перегрев, и Центральный банк повышал ставки так, чтобы эти лишние деньги уходили на депозиты в банках. А у нас — нет.

Напомним, в июне этого года регулятор РФ впервые за долгое время снизил ключевую ставку, к которой привязаны проценты по кредитам и вкладам.

Есть ли смысл сохранять в таких условиях 713-е постановление?

Если цены все равно ускоряют рост, то возникает вопрос, не стоит ли вообще отказаться от их госрегулирования. Экономист считает, что в нем и раньше не было смысла:

— В экономическом плане это постановление только вредное. То есть смысла его сохранять не было никогда. Оно на ровном месте создает еще одну потенциальную точку напряжения в экономике. Но в плане политическом — особенно с учетом того, что оно нравится Александру Лукашенко, — смысл сохраняется.

Ждать ли нового закручивания гаек

На 2025 год власти установили планку по инфляции на уровне до 5%. А на деле она уже ее превышает. Тем временем правительство отчитывается, что утвердило очередную программу действий по стабилизации цен, а прошлые «носили результативный характер»

Станут ли власти закручивать гайки, чтобы в конце года отчитаться о выполненных планах? Лев Львовский отвечает:

— Это уже вопрос чисто политический. Можно ли сократить инфляцию до 5%? Да, можно. Но путем перегибания экономики через колено с соответствующими последствиями. Мы все видели последствия от регулирования цен. Это и когда у нас лидеры по банкротствам — это ритейлеры, когда у аграриев серьезные проблемы. Когда у нас, с одной стороны, растет экономика, а с другой стороны, прибыль у компаний не увеличивается, а падает. Это все симптомы, в том числе системы контроля цен.

Решить проблему, по оценке экономиста, можно было бы наращиванием производства. Но сделать это не получается из-за дефицита кадров.

— Планы по завозу пакистанцев тоже, по всей видимости, пока что поставлены на паузу. Вот если просто давить [на цены], то будет ситуация, как с картошкой, капустой, луком и морковкой — но только уже с гораздо бóльшим ассортиментом товаров. Поэтому надеюсь, что все-таки не будут идти в ногу с этими планами, а просто про них забудут и скажут, что инфляцию удалось удержать однозначной — это уже хорошо, — считает экономист.

По его оценкам, можно ожидать, что по итогам года в среднем цены разгонятся до 7−9%.

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