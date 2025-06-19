Практичный недорогой внедорожник Ford сделали еще круче 4 19.06.2025, 10:14

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Модель удивила масштабом изменений.

Практичный недорогой внедорожник Ford Ranger в 2025 году сделали намного круче в новой модификации Super Duty. Особая модель, которую подготовили для самых тяжелых условий, удивила масштабом изменений.

Об автомобиле теперь известны все подробности, хотя ранее показывали только фото Ford Ranger Super Duty 2026 модельного года. Про более мощный вариант пикапа Ford с особым стилем рассказывает Carscoops.

Фактически, это ультимативная версия модели Ranger с акцентом на внедорожные способности. При этом пикап предлагает максимальную практичность для хозяйственных покупателей. Внедорожник способен буксировать до 4500 кг. Покупателям предложат разные варианты: с короткой кабиной и длинным грузовым отсеком и с полноценной кабиной с двумя рядами кресел.

Автомобиль получил специальные покрышки для бездорожья диаметром 33 дюйма и увеличенный дорожный просвет. В целом у внедорожника более агрессивный вид с темными декоративными и защитными элементами. Также автомобилю расширили арки, чтобы вместить увеличенные колеса.

Среди других доработок – усиленная подвеска, укрепленная рама и защита днища. Новый Ford Ranger Super Duty получил мощную силовую установку – его оснастили 3-литровым турбированным дизельным двигателем V6 с отдачей 206 л.с.

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