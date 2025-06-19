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Путин струсил?

  • 19.06.2025, 10:13
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Путин струсил?
Фото: Getty Images

Глава Кремля отмежевался от конфликта Ирана с Израилем.

Российский диктатор Владимир Путин заявил о нежелании помогать Ирану отражать воздушные атаки Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента РФ в рамках Петербургского международного экономического форума.

Глава Кремля отметил, что когда-то Россия предлагала своим «иранским друзьям поработать в области систем ПВО». Однако тогда «партнеры не проявили большого интереса».

«Что касается договора о стратегическом партнерстве, там нет статей, связанных с оборонной сферой. И наши иранские друзья об этом и не просят. Поэтому практически нечего обсуждать», - сказал Путин.

Он также подтвердил, что ранее российские системы ПВО поставлялись в Иран.

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