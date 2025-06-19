Bloomberg: Орбан может потерять власть в Венгрии 19.06.2025, 10:21

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Виктор Орбан

В стране растет поддержка оппозиционной партии «Тиса».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может потерять власть из-за стремительного роста поддержки оппозиционной партии «Тиса».

Об этом пишет Bloomberg.

Согласно последним социологическим опросам, новая оппозиционная сила не только обошла правящую партию «Фидес», но и получила существенное преимущество - около 15%. Так, за партию «Тиса» готовы проголосовать 51% избирателей, тогда как «Фидес» поддерживают 36%. Для сравнения, в марте эта же социологическая группа фиксировала разрыв в 9%.

По мнению социологов, такого уровня поддержки уже достаточно, чтобы оппозиция одержала убедительную победу на парламентских выборах - аналогичную той, которую в предыдущие годы демонстрировал «Фидес».

Несмотря на то, что «Тиса» является молодой политической силой - ее основали всего год назад, возглавляет партию опытный политик Петер Мадьяр. Ранее он был в составе правительства Орбана, но позже разошелся с премьером и возглавил оппозиционное движение. В своей кампании «Тиса» сосредотачивает внимание на вопросах здравоохранения и образования.

Bloomberg также отмечает, что на фоне потери популярности правительство Орбана прибегло к репрессиям против независимых медиа и гражданского общества. Однако из-за массовых уличных протестов власти вынуждены были свернуть так называемую кампанию «весенней уборки».

Следующие парламентские выборы в Венгрии запланированы на весну 2026 года.

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