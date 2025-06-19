«Я пришел в футбол из-за страсти» 19.06.2025, 10:31

Маурицио Сарри

Итальянский тренер отказался от «золотого контракта» от клуба из Саудовской Аравии.

После отставки из римского футбольного клуба «Лацио» в марте 2024-го итальянский тренер Маурицио Сарри взял паузу, но уже вернулся на «Стадио Олимпико», чтобы возобновить свою карьеру.

Впрочем, все могло сложиться иначе – итальянский тренер имел возможность пойти по пути бывшего тренера «Интера» Симоне Индзаги в «Аль-Хиляле» или Стефано Пиол и в «Аль-Насре», возглавивших клубы из Саудовской Аравии, где им платят огромные деньги.

«У меня были переговоры с одним саудовским клубом, где я зарабатывал бы за месяц столько же, сколько в «Лацио» за год. Но я всегда говорил, что я иду за сердцем, а не за деньгами. Меня не интересовала сумма. Я пришел в футбол из-за страсти и не хочу начинать делать это ради денег сейчас. Это просто не вызывает у меня никаких эмоций. Мне было бы трудно работать в таких условиях», – сказал Сарри.

Напомним, что Сарри начал тренерскую карьеру поздно, долгое время работая в финансовой сфере. 66-летний тренер прошел путь от «Эмполи» до «Наполи», «Челси», «Ювентуса». Теперь он возглавляет римский «Лацио».

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