Израиль атаковал иранский ядерный реактор в Араке и объект в Натанзе 19.06.2025, 10:37

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40 истребителей ЦАХАЛа совершили масштабную воздушную операцию.

В ночь на четверг 19 июня, Израиль атаковал истребителями десятки военных целей в Иране. В частности нанес удар по ядерному реактору в Араке.

Об этом (сообщает Армия обороны Израиля.

Сообщается, что 40 истребителей ВВС Израиля совершили масштабную воздушную операцию на территории Ирана. В частности, авиаудары были нанесены по десяткам военных целей, в Тегеране, а также в других районах страны. Всего было использовано более 100 боеприпасов.

Среди ключевых целей - нерабочий ядерный реактор в районе иранского города Арак. Израильские военные поразили критический компонент этого объекта - уплотнительную конструкцию активной зоны, которая является важной для производства плутония, используемого в создании ядерного оружия.

По данным ЦАХАЛ, хоть реактор и не завершен, иранский режим намеренно сохранял его в рабочем состоянии, чтобы давить на Запад. Поэтому удар был направлен на то, чтобы окончательно исключить его использование в военных целях.

Также израильская авиация ударила по объекту в Натанзе, где хранились компоненты и оборудование, связанные с разработкой ядерного оружия.

Кроме этого, были уничтожены военные заводы, которые изготавливали части для баллистических ракет, системы противовоздушной обороны, а также радиолокационное оборудование. Военные Израиля также сообщили об уничтожении складов с ракетами класса «земля-земля» и обезвреживании иранских систем ПВО.

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