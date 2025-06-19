В Беларуси история с котлетой закончилась уголовным делом 3 19.06.2025, 10:47

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иллюстративное фото

Женщина обратилась в больницу.

Застолье закончилось травмой глаза для 57-летней женщины. Она попала в больницу после того, как ей в глаз прилетела котлета в панировке.

Инцидент случился в кухне у 47-летней подруги пострадавшей. Хозяйка квартиры решила привлечь внимание знакомой, увлечённой телефоном, и бросила в неё котлету. Мясное изделие попало в глаз гостье.

Женщина обратилась в больницу. Судебно-медицинская экспертиза выявила рану роговицы и склеры, повреждение сосудистой оболочки и снижение зрения. Травму признали менее тяжкой, но уголовное дело возбудили, а затем прекратили в связи с амнистией, рассказали в управлении ГКСЭ по Брестской области.

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