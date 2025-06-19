The Telegraph: Путин сейчас критически уязвим 19.06.2025, 10:48

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Кремль поставили в сложное положение.

Менее чем через год после падения режима Башара Асада в Сирии президент России Владимир Путин рискует потерять еще одного стратегического союзника на Ближнем Востоке - Иран. Мощная атака Израиля на иранскую военную инфраструктуру не только пошатнула позиции Тегерана, но и создала реальную угрозу для военного сотрудничества Москвы и Тегерана, пишет журналист Кон Кофлин для The Telegraph.

Со времени провала первоначальных планов так называемой «спецоперации» в Украине, Кремль активно укреплял связи с Ираном. После визита Путина в Тегеран в 2022 году Россия начала активно получать иранские беспилотники и ракеты, которые были использованы для атак на украинскую инфраструктуру. В январе 2025 года Москва и Тегеран подписали стратегическое соглашение о 20-летнем партнерстве.

Однако недавнее масштабное военное наступление Израиля поставило под угрозу способность Ирана поддерживать Россию. Армия обороны Израиля уничтожает производство и пусковые установки дронов и ракет, что уже привело к значительному снижению иранской огневой активности. Если Иран не сможет обеспечить даже собственную оборону, он вряд ли сможет в дальнейшем поддерживать российские войска.

Кроме того, события в Иране ставят Путина в сложное положение перед его давним партнером, премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Кремль вряд ли пойдет на открытую конфронтацию с Израилем, несмотря на соглашение с Ираном о взаимной помощи в случае нападения.

Ситуация также вызывает беспокойство среди других союзников Тегерана - Северной Кореи и Китая. Военная кампания Израиля может поставить крест на многолетних партнерствах, в частности энергетических договоренностях Пекина с Ираном.

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