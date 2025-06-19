Белорусы наращивают переводы за границу 19.06.2025, 10:51

В первом квартале они выросли в 2,3 раза.

Согласно данным Нацбанка, за январь - март этот показатель составил 60,3 млн долларов, а год назад — 26,6 млн долларов. Из этой суммы на чистую оплату труда пришлось 43,2 млн долларов, а на личные трансферты — 17,1 млн. Год назад эти показатели составляли 11,9 млн и 14,7 млн долларов соответственно.

Что касается полученных личных переводов, то их объем составил 250 млн долларов. Это почти на треть больше, чем за январь - март 2024-го.

Из них на чистую оплату труда пришлось 145,5 млн долларов. Годом ранее этот показатель был равен 108,9 млн. Полученные личные трансферты за квартал составили 104,8 млн долларов, а годом ранее — всего 83,4 млн.

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