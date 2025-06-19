Foreign Affairs: Как Иран проиграл 19.06.2025, 10:53

Окончательно разрушен миф о неприкосновенности режима мулл.

В июне 2025 года Израиль нанес серию мощных ударов по Ирану, уничтожив ядерные объекты, склады ракет и газохранилища. Были убиты десятки высокопоставленных военных, включая главу Генштаба Мохаммада Багери и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейна Салами. Эти потери стали кульминацией разрушения многолетней стратегии сдерживания, выстроенной иранскими радикалами, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

С момента Исламской революции 1979 года Иран создавал сеть прокси-групп — «Хезболла», ХАМАС, хуситы, иракские ополченцы — и развивал ракетные технологии, формируя «ось сопротивления». Вершины влияния режим достиг к октябрю 2023 года, взяв по контроль территорию от Ирака до Средиземного моря. Однако нападение ХАМАС на Израиль и агрессивная реакция Тегерана вызвали цепную реакцию.

Израиль, защищаясь, нанес удары по Сирии и Ливану, обрушив прокси-инфраструктуру Ирана. Падение режима Башара Асада в Сирии, важного логистического союзника Тегерана, стало катастрофой. Попытки Ирана восстановить контроль над ситуацией в апреле и октябре 2024 года с помощью массированных ракетных ударов провалились: почти все атаки были перехвачены израильскими и американскими ПВО.

Утрата ПВО, уничтожение мобильных пусковых установок и разрушение ядерных объектов обнажили слабость Ирана. Израиль впервые за десятилетия осмелился на прямые удары по территории Ирана, окончательно разрушив миф о ее неприкосновенности.

Иран оказался в самом уязвимом положении со времен войны с Ираком. Его система сдерживания рухнула, а региональный баланс сил изменился необратимо.

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