Politico: Рютте начал кадровые реформы в НАТО, чтобы угодить Трампу 19.06.2025, 10:58

Марк Рютте

Фото: Getty Images

Грядут масштабные изменения.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте инициировал масштабную реорганизацию альянса, предусматривающую сокращение десятков должностей в штаб-квартире в Брюсселе. Решение принято на фоне все более громких заявлений президента США Дональда Трампа о возможном выходе Вашингтона из НАТО и призывов к повышению эффективности работы организации, пишет Politico.

Предполагается, что будут ликвидированы два из восьми международных отделов - в частности Отдел публичной дипломатии (пресс-служба НАТО) и Отдел исполнительного управления (ответственный за персонал).

Кроме того, отменены должности помощников генерального секретаря, которые возглавляли соответствующие структуры.

Десятки работников потеряют работу, часть из них, вероятно, переведут на другие должности или снова будут набирать на контрактной основе.

Эти шаги имеют целью «оптимизировать деятельность» НАТО и повысить гибкость в принятии решений. Рютте уже называют «шептуном Трампа» за его способность влиять на американского президента. Его задача - убедить США оставаться в структуре НАТО, сохраняя при этом экономическую эффективность.

«Рютте меняет структуру вспомогательного персонала в соответствии со своими приоритетами: реинвестирование в оборону и максимальная эффективность», - отметил исследователь безопасности Александр Маттелаер.

Ожидается, что реформы Рютте станут важным аргументом во время саммита НАТО в Гааге, где будут обсуждаться дальнейшие действия альянса в условиях глобальной нестабильности - в частности войны в Украине и конфликта на Ближнем Востоке.

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