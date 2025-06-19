Жительница Индии похудела с помощью ChatGPT 1 19.06.2025, 10:57

иллюстративное фото

Какой запрос она ввела?

Когда традиционные диеты не работают, а гормональный фон мешает сбросить вес, многие опускают руки. Но жительница Индии Анджани Бходж нашла неожиданный способ справиться с проблемой — обратилась к ChatGPT, пишет nv.ua.

С помощью искусственного интеллекта она за 40 дней сбросила 5 килограммов, придерживаясь персонализированного плана питания и тренировок.

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — диагноз, который делает похудение особенно трудным: вздутие, тяга к сладкому, усталость и «упрямый жир» — именно с этим боролась Анджани. «Это не чудо. Это я, ChatGPT и куча «не хочу, но делаю», — призналась она в Instagram.

В своем посте она поделилась точной подсказкой, которую ввела в ChatGPT. Пример выглядел следующим образом:

«Привет, ChatGPT, меня зовут [Имя], мне [возраст], рост — [см], вес — [кг]. У меня СПКЯ, я хочу снизить жировую массу и нарастить мышцы. Тренируюсь 5 раз в неделю. Составь для меня недельный план питания и тренировок. Я ем курицу, яйца, семена базилика, салаты и сывороточный протеин. Не употребляю молочку и глютен».

ChatGPT выдал четкий и сбалансированный план, без радикального кардио или голодания. Анджани подчеркивает, что результат был не в магии, а в стабильности и усилиях: «Даже когда не было ни сил, ни желания — я продолжала. И это сработало».

Мотивация тоже не давалась легко. «Иногда я просто не могла встать. Но каждый раз говорила себе: «Ты справлялась и с худшим, Нини». Я всегда была той, кто сдается, — рассказывала она, — Но теперь все иначе. Впервые я чувствую победу».

За 40 дней Анджани не только изменила тело, но и обрела уверенность, дисциплину и силу духа. Ее главное послание тем, кто тоже борется с лишним весом и СПКЯ: «Если справилась я — сможете и вы. Без чудес, просто с разумным подходом, терпением и регулярностью. Начните с запроса в ChatGPT — и адаптируйте под себя. Но помните: это ваше тело, и вы должны изучить, как оно работает».

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