Цены на огурцы и помидоры на Комаровке завышены на 40%?
- 19.06.2025, 11:03
Об этом заявили в МАРТ.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли провело мониторинг цен на овощи на Минском комаровском рынке. В отдельном случае стоимость огурцов и помидоров была завышена на 40%, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, один из продавцов из Пинского района Брестской области продавал огурцы по 40 рублей за килограмм. Аналогичная цена была установлена и на помидоры. После того как представители МАРТ пригласили администрацию рынка, их стоимость была снижена на более чем 40%.
Кроме этого, один из субъектов хозяйствования продавал продукцию без информации о том, когда она была изготовлена и какие у нее сроки годности. При этом некоторые товары продавались уже с истекшим сроком годности.
Сообщается, что в отношении этого субъекта ведомство вынесло предписание. Рынку же в МАРТ вынесли рекомендацию по устранению ненадлежащего контроля за деятельностью субъектов.